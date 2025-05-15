Без стресса и спешки: как помочь ребенку определиться с выбором профессии

Отсутствие четких профессиональных предпочтений в подростковом возрасте — это нормально. Обсудите с ребенком его увлечения — они и подскажут потенциальные сферы будущей деятельности. Проанализируйте, какие школьные предметы даются ему легче, чтобы понять его сильные стороны и интересы. Предложите подростку поразмышлять о том, кем он хочет стать через 5−10 лет: какой он видит свою работу — в команде или индивидуально, насколько она динамична и с какой сферой связана.