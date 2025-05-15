Без стресса и спешки: как помочь ребенку определиться с выбором профессии

Выбор специальности — ответственный шаг, который должен сделать каждый подросток. От того, насколько решение будет осознанным, во многом зависит его будущее. Профориентолог московского центра «Профессии будущего» Елена Забуга рассказала «Вечерней Москве», как родители могут помочь ребенку выбрать дело по душе.
Определить сильные стороны.
Отсутствие четких профессиональных предпочтений в подростковом возрасте — это нормально. Обсудите с ребенком его увлечения — они и подскажут потенциальные сферы будущей деятельности. Проанализируйте, какие школьные предметы даются ему легче, чтобы понять его сильные стороны и интересы. Предложите подростку поразмышлять о том, кем он хочет стать через 5−10 лет: какой он видит свою работу — в команде или индивидуально, насколько она динамична и с какой сферой связана.
Мягко направить.
Создайте для ребенка безопасное пространство и избегайте фраз вроде «Определяйся быстрее, иначе ты ничего не добьешься». Подобные высказывания лишь усиливают тревогу. Современный рынок труда предлагает много возможностей для переквалификации и профессионального роста в любом возрасте, а поддержка без критики поможет ребенку выбрать специальность по душе.
Изучить рынок труда.
Вместе с подростком проанализируйте актуальные вакансии на сайтах для поиска работы — это поможет понять, какие навыки ценят работодатели. Обратите внимание не только на зарплаты, но и на требования: какие softskills важны, нужны ли дополнительные курсы. Обсудите, какие профессии будут востребованы через 5−10 лет.
Познакомиться с профессией.
Начните с простых шагов: посетите дни открытых дверей в колледжах и вузах — даже если ребенок еще не определился, это поможет ему изучить разные специальности, а также пообщаться с педагогами и студентами. Можно дополнить визиты просмотром блогов практикующих специалистов: их рассказы о плюсах и минусах работы дадут реальное представление о профессии.
Стоит уделить особое внимание профориентации. Например, в Москве запущена программа комплексной профориентации для учеников девятых классов. В центре «Профессии будущего» можно пройти первый ее этап. В него входят профтестирование, иммерсивные экскурсии, посещение 5D-кинотеатра, также ребятам предлагают примерить на себя специальности с помощью технологий дополненной реальности, получить консультации профориентологов и представителей московских колледжей. Всего с конца 2023 года в программе приняли участие более 100 тысяч девятиклассников.
Как отвлечься от мыслей о работе дома.
Создать карьерную карту.
Помогите подростку разработать гибкий сценарий: основной вариант и два-три альтернативных пути. Например, если ребенок мечтает стать дизайнером, обсудите смежные направления — веб-разработку или гейм-дизайн. Добавьте в карту точки роста: курсы, стажировки, профессиональные конкурсы. Такой подход снижает стресс и показывает, что карьера — это динамичный процесс, где у человека всегда есть выбор.
Приняться за дело.
Лучший способ узнать, подходит профессия или нет, — попробовать себя в деле. Для первого опыта подойдут волонтерские проекты или летняя подработка. Обратите внимание на краткосрочные курсы — многие образовательные платформы предлагают бесплатные программы. Особенно полезны летние школы, где теорию дополняют экскурсии на предприятия.
Разрушить стереотипы.
Подростки часто выбирают профессию, ориентируясь на популярные мифы («Гуманитарии никому не нужны» или «Диплом престижного вуза гарантирует успех»). Помогите ребенку понять, что доход зависит от востребованности профессии на рынке труда и навыков специалиста. Обратите внимание на рабочие специальности — они дают ранний старт в карьере и достойный уровень заработной платы.
Поделиться опытом.
Поделитесь деталями своей работы: какие задачи решаете вы и ваши коллеги, как устроен рабочий день. Расскажите не только о должностных обязанностях, но и о неочевидных моментах — как строится общение в коллективе, как проходят совещания и как вы отдыхаете после работы. Откровенный рассказ поможет ребенку составить реалистичное представление о взрослой профессиональной жизни и понять, какие форматы работы ему могут подойти.
Помочь составить план.
Вместе запланируйте одно конкретное действие в неделю. Это может быть посещение учебного заведения или просмотр интервью с практикующим специалистом из интересной для ребенка сферы. Создайте базу полезных ресурсов и предложите фиксировать впечатления.
Еще одним шагом может стать совместное посещение профориентационной встречи «ПРОсуббота: будущее вашего ребенка» в центре «Профессии будущего». На мероприятии эксперты расскажут о том, какие специальности будут востребованы в ближайшие годы и дадут советы по выбору сферы деятельности. Родители и дети смогут напрямую задать вопросы представителям колледжей и ведущим работодателям Москвы. Ближайшая встреча состоится 17 мая. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.
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