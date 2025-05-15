Жители Перми отгоняли стаю ворон и ловили сову, чтобы спасти её от смерти

Жители Перми отгоняли стаю ворон от совы и ловили её, чтобы спасти от гибели.
История спасения дикой птицы была опубликована в телеграм-канале «ЧП Пермь» утром 15 мая. Как рассказали каналу жители краевой столицы, сову, сидящую на дереве, заметили в одном из дворов неподалёку от сада Соловьёв. Когда люди обратили внимание на птицу, она находилась в бедственном положении — её атаковала стая ворон. После этого люди начали отпугивать ворон.
Чтобы разрешить ситуацию, пермяки попробовали обратиться в разные инстанции, где по итогу направили к орнитологу. Тем не менее, специалист не могла помочь птице, пока та находится на дереве. После этого неравнодушные жители Перми решили самостоятельно вызвать автовышку, которую оплатила одна из девушек, и уговорили водителя подняться за совой. Несмотря на это, сова пугалась, когда к ней приближался человек, и в один момент улетела в соседний двор, где дважды врезалась в окно и упала на землю. Там на выручку пермякам пришёл ещё один местный житель — мужчина в перчатках поднял птицу и сложил её в коробку. После этого сову удалось отвезти к орнитологу, которая осмотрела птицу.
Сейчас дикая птица в безопасности.