Жители Перми отгоняли стаю ворон и ловили сову, чтобы спасти её от смерти

Чтобы разрешить ситуацию, пермяки попробовали обратиться в разные инстанции, где по итогу направили к орнитологу. Тем не менее, специалист не могла помочь птице, пока та находится на дереве. После этого неравнодушные жители Перми решили самостоятельно вызвать автовышку, которую оплатила одна из девушек, и уговорили водителя подняться за совой. Несмотря на это, сова пугалась, когда к ней приближался человек, и в один момент улетела в соседний двор, где дважды врезалась в окно и упала на землю. Там на выручку пермякам пришёл ещё один местный житель — мужчина в перчатках поднял птицу и сложил её в коробку. После этого сову удалось отвезти к орнитологу, которая осмотрела птицу.