На станции «Трубная» появились мини-версии вагонов поездов

«Мы впервые украсили станцию метро “Трубная” ко дню рождения метро. [Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Москвы] Максим Ликсутов сообщил, что к юбилею метрополитена под сводом “Трубной” разместили более 300 элементов декора: поезда разной модификации — “А”, “Е”, “Москва-2020”, а также праздничные шары», — значится в сообщении.
15 мая 1935 года Московский метрополитен впервые открыл свои двери для пассажиров. Поезда начали курсировать от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры» с ответвлением до станции «Смоленская». В честь 90-летия с 15 по 18 мая Московский метрополитен проведет масштабную программу праздничных мероприятий.