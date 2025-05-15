На станции «Трубная» появились мини-версии вагонов поездов

15 мая 1935 года Московский метрополитен впервые открыл свои двери для пассажиров. Поезда начали курсировать от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры» с ответвлением до станции «Смоленская». В честь 90-летия с 15 по 18 мая Московский метрополитен проведет масштабную программу праздничных мероприятий.