Юный прикамец осужден за грабеж

Из рассказа продавщицы полицейские узнали, что в магазин зашел покупатель и попросил показать поближе один из товаров — электронное устройство для курения. Взяв в руки электронную сигарету, юноша скрылся. Материальный ущерб от преступления составил 4 тысячи рублей.