Юный прикамец осужден за грабеж

Юноша признан виновным в грабеже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В дежурную часть полиции в Мотовилихинском районе Перми поступило сообщение о преступлении, произошедшем в торговой точке на улице Тургенева.
Из рассказа продавщицы полицейские узнали, что в магазин зашел покупатель и попросил показать поближе один из товаров — электронное устройство для курения. Взяв в руки электронную сигарету, юноша скрылся. Материальный ущерб от преступления составил 4 тысячи рублей.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили местонахождение предполагаемого виновника и задержали его. Нигде не работающий 18-летний житель Пермского муниципального округа на допросе дал признательные показания и сообщил, что похищенную электронную сигарету успел продать.
Суд приговорил злоумышленника к двум годам в колонии-поселении.