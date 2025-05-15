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Юный прикамец осужден за грабеж

Суд в Перми вынес приговор ранее судимому 18-летнему гражданину.

Источник: AP 2024

Юноша признан виновным в грабеже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В дежурную часть полиции в Мотовилихинском районе Перми поступило сообщение о преступлении, произошедшем в торговой точке на улице Тургенева.

Из рассказа продавщицы полицейские узнали, что в магазин зашел покупатель и попросил показать поближе один из товаров — электронное устройство для курения. Взяв в руки электронную сигарету, юноша скрылся. Материальный ущерб от преступления составил 4 тысячи рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили местонахождение предполагаемого виновника и задержали его. Нигде не работающий 18-летний житель Пермского муниципального округа на допросе дал признательные показания и сообщил, что похищенную электронную сигарету успел продать.

Суд приговорил злоумышленника к двум годам в колонии-поселении.