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Безалкогольная суббота и строгий дресс-код: Владивосток готовится к Последнему звонку

24 мая во Владивостоке состоится общегородской последний звонок, мероприятие под названием «Навсегда в сердечке» пройдёт на стадионе «Авангард», начало — в 17:00, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Виновников торжества ждет обширная концертная и развлекательная программа и дресс-код. И речь не о платьицах, стилизованных под советскую школьную форму, а об обуви — на каблуках вход на мероприятие воспрещён. На мероприятие пустят только в обуви на плоской и мягкой подошве, в том числе кроссовках и кедах. Это нужно, чтобы сохранить покрытие стадиона «Авангард». (Напоминаем, его реконструкция сильно затягивалась: контракт был заключён в июне 2020 года, а завершили в июле 2023 года, хотя по условиям контракта летом 2021 года стадион уже должен был принимать спортсменов и болельщиков; имела место взятка руководителю Дирекции общественных пространств за приёмку невыполненных работ).

На мероприятии могут присутствовать не только выпускники девятых и одиннадцатых классов, но и их родители, заблаговременно оформив пропуск в школе, где обучается ребёнок. На них обувной дресс-код распространяется тоже.

Жителям и гостям города напоминают, что 24 мая (суббота) во Владивостоке не будет осуществляться розничная продажа алкоголя: краевой закон требует, чтобы муниципалитеты приостанавливали торговлю спиртными напитками в дни проведения «Последних звонков» на своей территории.

Известно, что на общегородском последнем звонке будут выступать не только местные артисты, но и приглашённый исполнитель (или музыкальная группа). Но пока нет информации, кто это будет.