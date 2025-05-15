Безалкогольная суббота и строгий дресс-код: Владивосток готовится к Последнему звонку

Виновников торжества ждет обширная концертная и развлекательная программа и дресс-код. И речь не о платьицах, стилизованных под советскую школьную форму, а об обуви — на каблуках вход на мероприятие воспрещён. На мероприятие пустят только в обуви на плоской и мягкой подошве, в том числе кроссовках и кедах. Это нужно, чтобы сохранить покрытие стадиона «Авангард». (Напоминаем, его реконструкция сильно затягивалась: контракт был заключён в июне 2020 года, а завершили в июле 2023 года, хотя по условиям контракта летом 2021 года стадион уже должен был принимать спортсменов и болельщиков; имела место взятка руководителю Дирекции общественных пространств за приёмку невыполненных работ).