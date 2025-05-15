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Из-за полумарафона в Калининграде перекроют остров Октябрьский и прилегающие улицы

Мероприятие пройдёт 24 мая.

В субботу, 24 мая, в Калининграде перекроют движение транспорта на острове Октябрьском и прилегающих улицах. Ограничения вводят из-за проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе горадминистрации.

С 7:00 до 14:00 закрывают движение транспорта на улицах:

  • Триумфальная аллея на участке от улицы Героя России Р. Филиппова до Парадной набережной;
  • Парадная набережная на участке от Триумфальной аллеи до Октябрьской;
  • Октябрьская на участке от Московского проспекта до Дзержинского;
  • 2-я эстакада от Дзержинского до спуска на Аллею Чемпионов;
  • спуск со 2-й эстакады на Парадную набережную;
  • Аллея Чемпионов на всём протяжении;
  • Восточная эстакада от Аллеи Чемпионов до Ялтинской;
  • Ялтинская на участке в районе пересечения с Восточной эстакадой;
  • набережная Генерала Карбышева на участке от Генерала Павлова до Октябрьской;
  • Генерала Павлова на участке от Солнечного бульвара до набережной Генерала Карбышева.

Автобусы № 21, 40 пойдут по Московскому и Ленинскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту;

Автобус и маршрутки № 9, 92, 94 — по улицам Дзержинского, Багратиона, Ленинскому проспекту, Шевченко, 9 Апреля и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

Маршрутка № 72 — по Московскому и Ленинскому проспектам, улице Багратиона и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту;

Автобус № 39 — по улице 9 Апреля, Московскому проспекту (без заезда на остров Октябрьский) и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту;

Трамваи № 5 и 3 — по улицам 9 Апреля, Фрунзе, Шевченко, Ленинскому проспекту и далее в обратном направлении по существующей схеме движения.

В администрации отметили, что безопасность движения транспорта и пешеходов, а также оперативное закрытие движения в случае изменения дорожной ситуации обеспечат сотрудники ГИБДД. Сориентироваться помогут волонтёры физкультурно-спортивного центра «Гонка героев».