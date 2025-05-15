Из-за полумарафона в Калининграде перекроют остров Октябрьский и прилегающие улицы

В субботу, 24 мая, в Калининграде перекроют движение транспорта на острове Октябрьском и прилегающих улицах. Ограничения вводят из-за проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе горадминистрации.
С 7:00 до 14:00 закрывают движение транспорта на улицах:
- Триумфальная аллея на участке от улицы Героя России Р. Филиппова до Парадной набережной;
- Парадная набережная на участке от Триумфальной аллеи до Октябрьской;
- Октябрьская на участке от Московского проспекта до Дзержинского;
- 2-я эстакада от Дзержинского до спуска на Аллею Чемпионов;
- спуск со 2-й эстакады на Парадную набережную;
- Аллея Чемпионов на всём протяжении;
- Восточная эстакада от Аллеи Чемпионов до Ялтинской;
- Ялтинская на участке в районе пересечения с Восточной эстакадой;
- набережная Генерала Карбышева на участке от Генерала Павлова до Октябрьской;
- Генерала Павлова на участке от Солнечного бульвара до набережной Генерала Карбышева.
Автобусы № 21, 40 пойдут по Московскому и Ленинскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту;
Автобус и маршрутки № 9, 92, 94 — по улицам Дзержинского, Багратиона, Ленинскому проспекту, Шевченко, 9 Апреля и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.
Маршрутка № 72 — по Московскому и Ленинскому проспектам, улице Багратиона и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту;
Автобус № 39 — по улице 9 Апреля, Московскому проспекту (без заезда на остров Октябрьский) и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту;
Трамваи № 5 и 3 — по улицам 9 Апреля, Фрунзе, Шевченко, Ленинскому проспекту и далее в обратном направлении по существующей схеме движения.
В администрации отметили, что безопасность движения транспорта и пешеходов, а также оперативное закрытие движения в случае изменения дорожной ситуации обеспечат сотрудники ГИБДД. Сориентироваться помогут волонтёры физкультурно-спортивного центра «Гонка героев».