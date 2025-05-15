Осторожно, сель: 13 опасных очагов находятся в ВКО

ДЧС ВКО и филиал «Казселезащита» ВКО напоминают, что от селевого потока можно спастись, только избежав его. В связи с этим стоит воздержаться от походов в горы в зоне расположения селеоползневых участков. Туристам обязательно ознакомиться заранее с местами границ оползней в вашем регионе. При чрезвычайной ситуации обращаться по номеру 112.