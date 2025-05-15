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Речной вокзал Омска ждёт масштабный ремонт на сумму 1,2 миллиарда

Правительство Омской области решило расширить проект по развитию транспортной инфраструктуры, добавив к нему строительство и реконструкцию причальных стенок как в Омске, так и в посёлке Усть-Ишим.

Общая сумма, выделенная на эти работы, составит 1,385 миллиарда рублей, сообщает портал «СуперОмск».

В Омске новая причальная стенка будет расположена по адресу: улица Бухгольца, 1. Ее стоимость составит около 1,2 миллиарда рублей, а планируемая дата завершения строительства — 2029 год. В селе Усть-Ишим на левом берегу Иртыша также планируется возведение причала, которое обойдется в 185 миллионов рублей. Завершить работы здесь намечено к 2028 году.

Эти мероприятия включены в региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области», который реализуется отдельно от национальных программ. Основная цель проекта — улучшение грузовых и пассажирских перевозок водным транспортом в регионе.

По данным, предоставленным правительством, процедура перераспределения бюджетных средств была подвергнута антикоррупционной проверке и не предполагает дополнительных затрат из регионального бюджета.