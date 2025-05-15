Речной вокзал Омска ждёт масштабный ремонт на сумму 1,2 миллиарда

В Омске новая причальная стенка будет расположена по адресу: улица Бухгольца, 1. Ее стоимость составит около 1,2 миллиарда рублей, а планируемая дата завершения строительства — 2029 год. В селе Усть-Ишим на левом берегу Иртыша также планируется возведение причала, которое обойдется в 185 миллионов рублей. Завершить работы здесь намечено к 2028 году.