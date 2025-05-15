Речной вокзал Омска ждёт масштабный ремонт на сумму 1,2 миллиарда

Общая сумма, выделенная на эти работы, составит 1,385 миллиарда рублей, сообщает портал «СуперОмск».
В Омске новая причальная стенка будет расположена по адресу: улица Бухгольца, 1. Ее стоимость составит около 1,2 миллиарда рублей, а планируемая дата завершения строительства — 2029 год. В селе Усть-Ишим на левом берегу Иртыша также планируется возведение причала, которое обойдется в 185 миллионов рублей. Завершить работы здесь намечено к 2028 году.
Эти мероприятия включены в региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области», который реализуется отдельно от национальных программ. Основная цель проекта — улучшение грузовых и пассажирских перевозок водным транспортом в регионе.
По данным, предоставленным правительством, процедура перераспределения бюджетных средств была подвергнута антикоррупционной проверке и не предполагает дополнительных затрат из регионального бюджета.