Денис Паслер поручил выделить средства на участие монголов в «Коляда-Plays»

Об этом сообщил драматург Николай Коляда.
По его словам, неделю назад он написал письмо Денису Паслеру с просьбой помочь привезти группу из Монголии на фестиваль. После этого Николая Коляду пригласили на встречу с министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной.
«Мы очень любезно поговорили и Светлана Николаевна сообщила мне, что врио Губернатора дал ей поручение помочь в решении моего вопроса, — сообщил Николай Коляда в социальной сети. — Билеты на самолет для группы из Монголии будут куплены через Министерство культуры и театр драмы. Я просто счастлив».
«МК-Урал» ранее писал, что фестиваль «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге с 20 по 30 июня.
В рамках основной конкурсной программы фестиваля будет представлено 24 спектакля. Всего же за 11 дней «Коляда-Plays» будет сыграно 39 спектаклей.
По словам Николая Коляды, проведение фестиваля стоит обычно от 5 до 9 млн рублей. На данный момент продолжается сбор средств на его проведение.