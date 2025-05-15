Денис Паслер поручил выделить средства на участие монголов в «Коляда-Plays»

«Мы очень любезно поговорили и Светлана Николаевна сообщила мне, что врио Губернатора дал ей поручение помочь в решении моего вопроса, — сообщил Николай Коляда в социальной сети. — Билеты на самолет для группы из Монголии будут куплены через Министерство культуры и театр драмы. Я просто счастлив».