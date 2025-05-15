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Денис Паслер поручил выделить средства на участие монголов в «Коляда-Plays»

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил выделить средства на участие театральной группы из Монголии в фестивале «Коляда-Plays».

Об этом сообщил драматург Николай Коляда.

По его словам, неделю назад он написал письмо Денису Паслеру с просьбой помочь привезти группу из Монголии на фестиваль. После этого Николая Коляду пригласили на встречу с министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной.

«Мы очень любезно поговорили и Светлана Николаевна сообщила мне, что врио Губернатора дал ей поручение помочь в решении моего вопроса, — сообщил Николай Коляда в социальной сети. — Билеты на самолет для группы из Монголии будут куплены через Министерство культуры и театр драмы. Я просто счастлив».

«МК-Урал» ранее писал, что фестиваль «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге с 20 по 30 июня.

В рамках основной конкурсной программы фестиваля будет представлено 24 спектакля. Всего же за 11 дней «Коляда-Plays» будет сыграно 39 спектаклей.

По словам Николая Коляды, проведение фестиваля стоит обычно от 5 до 9 млн рублей. На данный момент продолжается сбор средств на его проведение.