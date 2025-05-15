В Пермском крае в два раза выросло число туристов, посещающих природные парки

Во время майских праздников 2025 года почти 2 400 человек оформили разрешения на посещение особо охраняемых природных территорий. Это больше чем вдвое превышает показатели за тот же период 2024 года, когда было выдано 1 152 разрешения. Об этом пишет «В курсе.ру».