В Пермском крае в два раза выросло число туристов, посещающих природные парки

Во время майских праздников 2025 года почти 2 400 человек оформили разрешения на посещение особо охраняемых природных территорий. Это больше чем вдвое превышает показатели за тот же период 2024 года, когда было выдано 1 152 разрешения. Об этом пишет «В курсе.ру».
По информации издания, интерес к природным достопримечательностям региона продолжает расти. С 1 по 11 мая 2025 года было оформлено 2 389 разрешений на посещение ООПТ.
С февраля 2025 года стоимость входа в природные парки увеличилась — теперь билет стоит 150 рублей вместо прежних 100. Количество платных территорий также стало больше. Например, теперь платить нужно за посещение природного ландшафта «Кваркуш» и знаменитой «Ординской пещеры». В список платных зон также входят Полюд и Колчимский камень.
Самым популярным и самым большим из платных парков остается природный парк «Пермский». Он объединяет три кластера — по рекам Вишера, Усьва и Чусовая.
Также в Минприроды сообщили, что во время майских выходных были выявлены три случая незаконного посещения парков без оплаты. На нарушителей составили административные протоколы.