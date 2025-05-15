Перевозку экспонатов Пермской галереи оценили в 24 млн рублей

Согласно условиям техзадания, всего подрядчику предстоит перевезти около 60 тысяч предметов искусства. Предметы необходимо будет подготовить к перевозке и упаковать, а затем перевезти экспонаты в новое здание галереи. Весь переезд может занять до полугода. Начать транспортировку экспонатов планируется с 1 июня, а завершить — до 30 ноября этого года.