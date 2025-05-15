Перевозку экспонатов Пермской галереи оценили в 24 млн рублей

Пермская художественная галерея ищет подрядчика для перевозки музейных предметов и коллекций в новое здание. Стоимость выполнения услуг оценивается в 24,4 миллиона рублей. Соответствующий аукцион объявлен на портале госзакупок.
Согласно условиям техзадания, всего подрядчику предстоит перевезти около 60 тысяч предметов искусства. Предметы необходимо будет подготовить к перевозке и упаковать, а затем перевезти экспонаты в новое здание галереи. Весь переезд может занять до полугода. Начать транспортировку экспонатов планируется с 1 июня, а завершить — до 30 ноября этого года.
Напомним, новое здание художественной галереи строится на территории пространства Завода Шпагина на улице Советской, 1. Общая площадь галереи составляет около 21 тыс. кв. метров. В комплекс галереи дополнительно войдут еще три исторических здания, в которых разместят кафе, образовательный центр и административные помещения. Экспозиции Пермской художественной галереи включат 15 зон на двух этажах нового здания площадью 7 тыс. кв. метров. Также для посетителей галереи будет работать выставочный зал на площади 680 кв. метров.