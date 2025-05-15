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Кампания «Т-Транс» займется содержанием дорог в Ростовской области

В Ростовской области компания «Т-Транс» займется содержанием дорог за 335 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области содержанием нескольких участков автодорог федерального значения займется компания ООО «Т-Транс». Итоги конкурса опубликовали на сайте госзакупок.

Подрядчика определили еще 21 апреля 2025 года. Начальная стоимость контракта составляла 383,2 млн рублей, но победитель торгов согласился выполнить все поставленные задачи за 335 млн рублей. Заказчиком выступило ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград федерального дорожного агентства».

Работы планируются на четырех участках трасс А-270 и А-135, в частности на Северном, Южном и Западном подъездах к Ростову-на-Дону. Исполнитель должен устранять деформации и повреждения дорог. Также прописаны гарантийные сроки на весь выполненный ремонт.

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