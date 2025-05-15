Кампания «Т-Транс» займется содержанием дорог в Ростовской области

Работы планируются на четырех участках трасс А-270 и А-135, в частности на Северном, Южном и Западном подъездах к Ростову-на-Дону. Исполнитель должен устранять деформации и повреждения дорог. Также прописаны гарантийные сроки на весь выполненный ремонт.