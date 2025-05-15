В Самаре на маршруты вышли ещё шесть новых трамваев «Львенок»

В Самаре на линии вышли шесть новых низкопольных трамваев модели 71−911ЕМ «Львенок». Всего в городе теперь работает 30 таких вагонов. С начала года они перевезли более 220 тысяч пассажиров.
Как сообщают в мэрии, трамваи поступили в начале мая, прошли техническую проверку и обкатку. Новые машины заменяют устаревшие вагоны «Татра Т3». До конца мая ожидается ещё 10 таких трамваев — план обновления на 2025 год уже выполнен на 75%.
Вагоны оснащены климат-контролем, USB-разъёмами, панорамными окнами и экранами с маршрутной информацией. Есть условия для маломобильных пассажиров и места для велосипедов и колясок. Вместимость — до 160 человек. «Львята» работают на маршрутах № 3, 13 и 18, в том числе в сцепке для увеличения пассажиропотока.
Техника закупается при поддержке правительства области. В 2025 году ожидается поступление ещё 31 вагона этой модели. Также с начала года на маршруте № 22 работают три трёхсекционных трамвая «Витязь М» вместимостью до 260 пассажиров.
Ранее мы писали, что в Самаре с 6:00 утра 18 мая до 23:59 27 мая будет введено временное ограничение движения транспорта по улице Георгия Димитрова.
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