В Самаре на маршруты вышли ещё шесть новых трамваев «Львенок»

Вагоны оснащены климат-контролем, USB-разъёмами, панорамными окнами и экранами с маршрутной информацией. Есть условия для маломобильных пассажиров и места для велосипедов и колясок. Вместимость — до 160 человек. «Львята» работают на маршрутах № 3, 13 и 18, в том числе в сцепке для увеличения пассажиропотока.