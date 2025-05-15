Воронежцев смутили квитанции за апрель от «Квадры»

В конце марта 2025 года стало известно, что АО «Квадра» изменило свое название на АО «РИР Энерго» — «Воронежская генерация». Дело в том, что организация вошла в состав Госкорпорации «Росатом». Данные о новом наименовании отражены в Едином государственном реестре юридических лиц, Также утвержден обновленный устав ресурсоснабжающей компании.