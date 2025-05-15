Воронежцев смутили квитанции за апрель от «Квадры»

В конце марта 2025 года стало известно, что АО «Квадра» изменило свое название на АО «РИР Энерго» — «Воронежская генерация». Дело в том, что организация вошла в состав Госкорпорации «Росатом». Данные о новом наименовании отражены в Едином государственном реестре юридических лиц, Также утвержден обновленный устав ресурсоснабжающей компании.
Еще в марте клиентов предупредили, что в связи с изменением названия «Квадры» им не нужно предпринимать никаких действий. Контактная информация предприятия осталась прежней, за исключением изменений в доменном сайте и в личном кабинете.
До июля также произойдут изменения в адресах электронной почты. При этом автоматическая переадресация на новую почту будет работать до конца 2025 года, что обеспечит получение всей электронной корреспонденции независимо от исходного адреса.
Лицевые счета клиентов не изменились. «В платежках за апрель будет указано старое название компании, и реквизиты останутся прежними. Любые платежи, осуществленные через QR-код, банковское приложение или другим способом, будут перечислены на счет фирмы», — сообщали в компании.
Напомним, что в случае обнаружения повреждений сетей в организации просят немедленно сообщать в диспетчерскую службу по телефону: