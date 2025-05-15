В Прикамье подорожали путевки в санатории и детские лагеря

В Пермском крае работают 48 стационарных лагерей, в которых ежегодно отдыхают более 250 тысяч детей. Учреждения предлагают оздоровительные, санаторные и профильные смены длительностью 21 день. Стоимость путевок в этом году достигает 40−70 тысяч рублей. В цену входит проживание, питание, оздоровительные мероприятия и организация досуга детей.
— Если в прошлом году путевка для сына на одну смену в детский лагерь, расположенный в пригороде Перми, нам обошлась в 55 тысяч рублей, то сейчас она стоит более 65 тысяч, — рассказала жительница краевой столицы Ольга Кривоглазова. — Мы с мужем изучили цены на отдых для детей в других организациях и пришли к выводу, что их услуги тоже подорожали. При этом доход нашей семьи за год не изменился, поэтому сейчас рассматриваем вариант отправить сына на летние каникулы к бабушке в деревню.
Как пояснили в региональном отделении российской общественной организации «Содействие детскому отдыху», рост цен отчасти связан с увеличением спроса на организацию отдыха детей.
К тому же произошло перераспределение предложений из-за того, что многие лагеря, расположенные на Черноморском побережье, в этом году не принимают гостей или могут быть заполнены не более чем на 20−30 процентов из-за техногенной аварии, произошедшей в декабре 2024-го. По мнению экологов, крушение танкера в Керченском проливе и разлив 4,9 тысячи тонн мазута еще не один год будут создавать серьезную экологическую угрозу, что неизбежно отразится и на индустрии отдыха.
Пермский край занял четвертое место среди субъектов РФ с самыми дорогими здравницами.
Если нет возможности отправить ребенка на курорт Анапы, то в здравницах Прикамья мест пока хватает. Кроме того, жителям края доступны путевки в лагеря в соседних регионах — Удмуртии и Кировской области. Более дорогой вариант организации детского отдыха — санатории Алтайского края.
Повышает спрос на путевки и государственная поддержка: как известно, можно получить возмещение части расходов на отдых и оздоровление детей в загородных, санаторных и профильных лагерях. По данным регионального министерства труда и социального развития, сумма компенсации в этом году увеличилась на семь процентов, получить ее в Прикамье смогут более 20 тысяч детей. Максимальный размер дохода, при котором семья может быть признана нуждающейся в получении государственной поддержки, сохранился на уровне трех прожиточных минимумов — 48 942 рубля на каждого члена семьи в месяц.
Отдых для взрослых в Прикамье тоже существенно подорожал: стоимость путевок в местные санатории за год повысилась на 15−17 процентов и составляет в среднем 5,4 тысячи рублей в сутки. В результате регион занял четвертое место среди субъектов РФ с самыми дорогими здравницами. Несмотря на это, у жителей Пермского края и соседних регионов услуги санаториев продолжают пользоваться активным спросом, что позволило оздоровительным учреждениям только за первый месяц этого года заработать почти 300 миллионов рублей.
Эксперты интернет-портала «Санатории-России.рф» прогнозируют, что интерес к оздоровительному отдыху в здравницах Прикамья в течение этого года будет держаться на высоком уровне. Это позволит бизнесу хорошо заработать и направить дополнительные средства на реновацию номерного фонда, улучшение инфраструктуры и закупку нового оборудования. Вместе с тем в высокий сезон и пиковые даты, когда наблюдается наиболее высокая загрузка, цены на услуги санаториев могут быть неоправданно завышенными, а сервис при этом ниже ожидаемого уровня.
P. S.
Как пояснили в региональной прокуратуре, ее сотрудники совместно с представителями Пермского УФАС проведут проверку, по результатам которой будет дана оценка обоснованности установления санаторно-курортными организациями стоимости путевок.