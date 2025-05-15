В Прикамье подорожали путевки в санатории и детские лагеря

— Если в прошлом году путевка для сына на одну смену в детский лагерь, расположенный в пригороде Перми, нам обошлась в 55 тысяч рублей, то сейчас она стоит более 65 тысяч, — рассказала жительница краевой столицы Ольга Кривоглазова. — Мы с мужем изучили цены на отдых для детей в других организациях и пришли к выводу, что их услуги тоже подорожали. При этом доход нашей семьи за год не изменился, поэтому сейчас рассматриваем вариант отправить сына на летние каникулы к бабушке в деревню.