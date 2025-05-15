В Томске открылся инженерно-исследовательский центр космических технологий

«Центр создан, в первую очередь, для разработки перспективных систем электропитания, которые являются важнейшей частью бортовых систем любого космического аппарата. Подготовку кадров мы планируем осуществлять в разных форматах: выполнение совместных проектов с привлечением студентов университета, а также проведение различных практических и лабораторных занятий на базе центра», — сказал директор центра Максим Сухоруков.