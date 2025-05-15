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В Томске открылся инженерно-исследовательский центр космических технологий

Центр создан, в первую очередь, для разработки перспективных систем электропитания, отметил директор учреждения Максим Сухоруков.

ТОМСК, 15 мая. /ТАСС/. Инженерно-исследовательский центр космических технологий (ИИЦ КТ) создали в Томске Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ, Физтех). В центре будут разрабатывать технологии для космических аппаратов, проводить научные исследования и готовить кадры, сообщили в пресс-службе вуза.

«Центр создан, в первую очередь, для разработки перспективных систем электропитания, которые являются важнейшей частью бортовых систем любого космического аппарата. Подготовку кадров мы планируем осуществлять в разных форматах: выполнение совместных проектов с привлечением студентов университета, а также проведение различных практических и лабораторных занятий на базе центра», — сказал директор центра Максим Сухоруков.

По его словам, учреждение инженерно-исследовательского центра открывает возможности реализации перспективных научно-технических проектов, ведения фундаментальных исследований и опытно-конструкторских работ по запросам промышленных партнеров. Планируется, что на базе центра будет налажено мелкосерийное производство и тестирование разработок для их дальнейшего вывода на рынок.

«ТУСУР обладает серьезным научно-техническим потенциалом, позволяющим центру оказывать полный спектр исследовательских и инжиниринговых услуг. Совмещение образовательного процесса с привлечением молодых специалистов создает условия для ускорения разработки. Это определяет стратегическую важность центра для выполнения задач программы развития университета и поддержки государственных инициатив в сфере космических технологий», — отметил Сухоруков.