Создан алгоритм для диагностики при нарушениях ритма сердца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали алгоритм для автоматизированной диагностики при нарушениях ритма сердца. Он поможет врачу принимать решения о состоянии сердечно-сосудистой системы при аритмии и повысит уровень эффективности обследования, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Алгоритм позволяет осуществить классификацию аритмии с высокой достоверностью. Разработана система визуализации, изображающая положение желудочкового комплекса, который описывает сердечное сокращение на ЭКГ в пространстве информативных признаков. Это позволяет наглядно представить результаты классификации в процессе исследования», — привели в пресс-службе слова автора проекта, старшего преподавателя кафедры прикладной информатики ГУАП Беллы Акопян.
По ее словам, трехэтапный алгоритм предобработки сигнала ЭКГ и оценки положения опорных точек сердечных сокращений осуществляется на основе методов цифровой фильтрации. Это обеспечивает высокое качество обнаружения в условиях сигнала помехи и вне зависимости от формы желудочкового комплекса, поскольку у пациентов с аритмией он может выглядеть нетипично.
Как сообщили в пресс-службе, созданный алгоритм может использоваться в качестве «помощника» врача, который позволяет облегчить и ускорить задачу постановки диагноза в условиях экспресс-диагностики без ущерба точности и достоверности обследования. А разработанная система визуализации пространства классификации поможет врачу не только быстрее оценить состояние пациента, но и наглядно объяснять диагноз.