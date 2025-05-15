Создан алгоритм для диагностики при нарушениях ритма сердца

Как сообщили в пресс-службе, созданный алгоритм может использоваться в качестве «помощника» врача, который позволяет облегчить и ускорить задачу постановки диагноза в условиях экспресс-диагностики без ущерба точности и достоверности обследования. А разработанная система визуализации пространства классификации поможет врачу не только быстрее оценить состояние пациента, но и наглядно объяснять диагноз.