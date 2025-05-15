Школа без телефонов: Узбекистан готовится к важному шагу?

Вопрос смартфонов в школе — давно назревший. Ученик с телефоном на парте — уже не исключение, а правило. И вместо урока — TikTok, Telegram-каналы и бесконечный скроллинг. Иногда учителя вынуждены конкурировать не с другими педагогами, а с YouTube. Что уж говорить о том, как телефоны провоцируют буллинг, отвлечение, списывание и даже зависимость от одобрения в виде лайков и подписчиков.