Школа без телефонов: Узбекистан готовится к важному шагу?

Президент отметил, что это должно серьёзно обеспокоить всех — не только директоров и учителей, но и родителей.
По сути, мы наблюдаем цифровую зависимость, которая с каждым годом всё глубже внедряется в школьную среду, разрушая внимание, учебную мотивацию, и в ряде случаев — психику подростков.
Вопрос смартфонов в школе — давно назревший. Ученик с телефоном на парте — уже не исключение, а правило. И вместо урока — TikTok, Telegram-каналы и бесконечный скроллинг. Иногда учителя вынуждены конкурировать не с другими педагогами, а с YouTube. Что уж говорить о том, как телефоны провоцируют буллинг, отвлечение, списывание и даже зависимость от одобрения в виде лайков и подписчиков.
Но если будет введён запрет — как он будет реализован? Полный запрет? Телефоны в ячейках на входе? Или ограничение только во время уроков? Эти вопросы требуют продуманного и чёткого механизма реализации, чтобы инициатива не осталась формальностью.
Пока о принятии каких-либо законодательных мер речи не идёт, но сам факт того, что на высшем уровне признана серьёзность проблемы, — уже сигнал. Возможно, это начало изменений, которых давно ждёт система образования.