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В Клиниках СамГМУ провели пересадку почки несовершеннолетнему пациенту

Клиники СамГМУ провели пересадку почки 17-летнему пациенту, у которого ранее наблюдался полный отказ функций обеих почек.

Клиники СамГМУ провели пересадку почки 17-летнему пациенту, у которого ранее наблюдался полный отказ функций обеих почек. В ходе операции использовался донорский орган, полученный лапароскопическим способом.

Донором почки стала мать пациента, Татьяны Шульц, которая прошла необходимые обследования и признана подходящей кандидатурой.

Лечение прошло успешно, пациент восстанавливается и планирует возобновить учебу и полноценную жизнедеятельность.

Руководитель Центра трансплантации СамГМУ Алексей Миронов подтвердил, что такая практика обеспечивает наилучшие результаты для пациентов, позволяя устранить потребность в регулярных процедурах гемодиализа.

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