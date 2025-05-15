В Клиниках СамГМУ провели пересадку почки несовершеннолетнему пациенту

Клиники СамГМУ провели пересадку почки 17-летнему пациенту, у которого ранее наблюдался полный отказ функций обеих почек. В ходе операции использовался донорский орган, полученный лапароскопическим способом.
Донором почки стала мать пациента, Татьяны Шульц, которая прошла необходимые обследования и признана подходящей кандидатурой.
Лечение прошло успешно, пациент восстанавливается и планирует возобновить учебу и полноценную жизнедеятельность.
Руководитель Центра трансплантации СамГМУ Алексей Миронов подтвердил, что такая практика обеспечивает наилучшие результаты для пациентов, позволяя устранить потребность в регулярных процедурах гемодиализа.
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