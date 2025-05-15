Юрий Слюсарь прокомментировал ситуацию с отключением газа под Ростовом

Напомним, ресурс временно перестали подавать из-за утечки в головном пункте редуцирования газа в переулке Небесном поселка Верхнетемерницкого. Известно, что этот объект не является собственностью ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», договор на его техническое обслуживание с компанией не заключали.