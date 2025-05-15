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Юрий Слюсарь прокомментировал ситуацию с отключением газа под Ростовом

Отключение газа в Ростове и поселке Верхнетемерницком проверят власти и прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области вместе с прокуратурой разберутся в ситуации с отключением газа в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону и поселке Верхнетемерницком Аксайского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Увидел сообщения об отключении нескольких многоквартирных домов. Возмутительная история: более полутысячи семей остались отрезанными от систем жизнеобеспечения из-за чьей-то безалаберности. Из-за чьей конкретно, и почему такое стало возможно, разберемся вместе с прокуратурой, — написал Юрий Слюсарь.

Донской глава поручил своему заместителю Владимиру Ревенко проконтролировать подключение подключение газа в соответствии с требованиями безопасности.

Напомним, ресурс временно перестали подавать из-за утечки в головном пункте редуцирования газа в переулке Небесном поселка Верхнетемерницкого. Известно, что этот объект не является собственностью ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», договор на его техническое обслуживание с компанией не заключали.

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