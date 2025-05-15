Суд разрешил строительство рядом с челябинским городским бором

Арбитражный суд Челябинской области отказался признавать незаконным строительство на улице Лесопарковой, рядом с челябинским городским бором.
Иск к мэрии города и ООО «Абсолют» подала региональная прокуратура. В надзорном ведомстве требовали счесть недействительными соглашения между администрацией Челябинска и частной фирмой об аренде земельного участка и строительстве спортивно-игровой площадки. Кроме того, в прокуратуре настаивали на сносе недостроенного здания на спорной земле.
Суд не поддержал ни одно из требований.
— В удовлетворении заявленных требований отказать, — лаконично указано в резолютивной части судебного решения.
У прокуратуры остается шанс в течение месяца подать апелляцию.
Напомним, в 2023 году Следственный комитете возбудил уголовное дело из-за застройки городского бора, который является особо охраняемой природной территорией. В мэрии тогда заявили, что все процедуры по передаче земли под строительство были законными.