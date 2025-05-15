Суд разрешил строительство рядом с челябинским городским бором

Иск к мэрии города и ООО «Абсолют» подала региональная прокуратура. В надзорном ведомстве требовали счесть недействительными соглашения между администрацией Челябинска и частной фирмой об аренде земельного участка и строительстве спортивно-игровой площадки. Кроме того, в прокуратуре настаивали на сносе недостроенного здания на спорной земле.