Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд разрешил строительство рядом с челябинским городским бором

Прокуратура не смогла добиться сноса недостроенного здания возле городского бора в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Челябинской области отказался признавать незаконным строительство на улице Лесопарковой, рядом с челябинским городским бором.

Иск к мэрии города и ООО «Абсолют» подала региональная прокуратура. В надзорном ведомстве требовали счесть недействительными соглашения между администрацией Челябинска и частной фирмой об аренде земельного участка и строительстве спортивно-игровой площадки. Кроме того, в прокуратуре настаивали на сносе недостроенного здания на спорной земле.

Суд не поддержал ни одно из требований.

— В удовлетворении заявленных требований отказать, — лаконично указано в резолютивной части судебного решения.

У прокуратуры остается шанс в течение месяца подать апелляцию.

Напомним, в 2023 году Следственный комитете возбудил уголовное дело из-за застройки городского бора, который является особо охраняемой природной территорией. В мэрии тогда заявили, что все процедуры по передаче земли под строительство были законными.