Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснопольском районе спиленное коллегой дерево убило вальщика леса

СК сообщил, что вальщик леса погиб из-за спиленного коллегой дерева.

Источник: Комсомольская правда

В Краснопольском районе спиленное коллегой дерево убило вальщика леса.. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.

В сообщении сказано, что днем 14 мая 30-летний житель Краснопольского района вместе с другими вальщиками занимался работами, связанными с прореживанием леса. В момент выполнения работ, спиленное мужчиной дерево упало на другое и придавило насмерть коллегу — 35-летнего жителя Краснополья.

Тем временем водитель трактора погиб, наехав на люк канализации у дома под Пуховичами.

Ранее бешеная куница укусила подростка в Жабинке, где объявлен карантин на два месяца.

Вместе с тем сотрудник банка вызвал милицию, когда клиентка захотела положить на счет 20 000.

А еще мы собрали информация про Ночь музеев 2025 в Минске и по всей Беларуси: программа, стоимость билетов.