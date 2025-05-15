В Краснопольском районе спиленное коллегой дерево убило вальщика леса

В сообщении сказано, что днем 14 мая 30-летний житель Краснопольского района вместе с другими вальщиками занимался работами, связанными с прореживанием леса. В момент выполнения работ, спиленное мужчиной дерево упало на другое и придавило насмерть коллегу — 35-летнего жителя Краснополья.