В Краснопольском районе спиленное коллегой дерево убило вальщика леса.. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении сказано, что днем 14 мая 30-летний житель Краснопольского района вместе с другими вальщиками занимался работами, связанными с прореживанием леса. В момент выполнения работ, спиленное мужчиной дерево упало на другое и придавило насмерть коллегу — 35-летнего жителя Краснополья.
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