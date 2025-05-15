Омская «Вкусняша» заплатит почти 45 млн рублей за пожар в ТК «Триумф»

Омский производитель продуктов питания не смог оспорить решение суда по делу о пожаре в торговом комплексе «Триумф», который произошел 28 ноября 2022 года. Верховный суд России 13 мая 2025 года оставил в силе решения нижестоящих инстанций.
Иск, инициированный страховым акционерным обществом «ВСК», составлял более 25,7 млн рублей. Страховщики утверждали, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, принадлежащего «Вкусняше», в процессе разгрузки и хранения товаров. Суд согласился с доводами «ВСК», отклонив апелляции омского производителя, который пытался доказать, что пожар произошел из-за внешних обстоятельств. В тот день в городе бушевала буря.
Кроме того, АО «СОГАЗ» также предъявило «Вкусняше» требования на сумму 19,067 млн рублей. Таким образом, общая сумма, которую компания обязана выплатить по результатам судебных разбирательств, составляет 44,8 млн рублей.
Пожар в ТК «Триумф» охватил площадь около 1 350 квадратных метров. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.