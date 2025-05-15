Омская «Вкусняша» заплатит почти 45 млн рублей за пожар в ТК «Триумф»

Иск, инициированный страховым акционерным обществом «ВСК», составлял более 25,7 млн рублей. Страховщики утверждали, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, принадлежащего «Вкусняше», в процессе разгрузки и хранения товаров. Суд согласился с доводами «ВСК», отклонив апелляции омского производителя, который пытался доказать, что пожар произошел из-за внешних обстоятельств. В тот день в городе бушевала буря.