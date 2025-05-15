Замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора предъявили обвинение

По версии следствия, занимая указанную должность, в декабре 2024 года фигурант, находясь по проспекту Весеннему в городе Кемерово, получил от руководителя центра промышленной безопасности взятку в размере 400 тысяч рублей за ранее совершенное преднамеренное выявление в ходе проверки готовности к отопительному сезону котельных, расположенных на территории Бийского района Алтайского края, нарушений требований безопасности.