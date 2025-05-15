Замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора предъявили обвинение

КЕМЕРОВО, 15 мая — РИА Новости. Заместителю руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Виктору Бродту предъявлено обвинение в получении взятки, решается вопрос об его аресте, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
В среду ведомство сообщало, что Бродта подозревают во взяточничестве, он задержан на территории Алтайского края.
«Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУСКР по Кемеровской области — Кузбассу заместителю руководителя Сибирского управления Ростехнадзора предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — сообщили в ведомстве.
По версии следствия, занимая указанную должность, в декабре 2024 года фигурант, находясь по проспекту Весеннему в городе Кемерово, получил от руководителя центра промышленной безопасности взятку в размере 400 тысяч рублей за ранее совершенное преднамеренное выявление в ходе проверки готовности к отопительному сезону котельных, расположенных на территории Бийского района Алтайского края, нарушений требований безопасности.
Преступная деятельность фигуранта была выявлена в ходе совместной работы СК, УФСБ и УЭБиПК ГУМВД региона.
«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление иные эпизодов преступной деятельности фигуранта», — добавили в следственном управлении.