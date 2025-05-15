Разработан и запатентован биоцидный состав для реставрации белого камня

Как сообщили в пресс-службе вуза, команда ученых получила благословение Владимирской епархии и лично митрополита Владимирского и Суздальского Никандра на проведение безвозмездных работ по реставрации фундамента и цоколя Храма Рождества Христова в селе Борисоглеб Муромского района Владимирской области. «Храм построен приблизительно в середине XVII века. В его фундаменте — белый камень. Для одного из участников команды — магистрантки ВлГУ Елизаветы Репиной — работа над храмом станет еще и данью уважения малой Родине, важным, благим делом», — добавили в пресс-службе.