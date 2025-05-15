Разработан и запатентован биоцидный состав для реставрации белого камня

ВЛАДИМИР, 15 мая. /ТАСС/. Ученые Владимирского государственного университета (ВлГУ) разработали и запатентовали инновационный состав для реставрации белого камня, устойчивый к биологическим повреждениям. С его помощью планируется отреставрировать Храм Рождества Христова в селе Борисоглеб, сообщили ТАСС в пресс-службе ВлГУ.
«Руководитель проекта — доцент кафедры строительного производства ВлГУ Любовь Закревская — уверена, что инновационный состав поможет отреставрировать и сохранить для будущих поколений уникальные памятники белокаменного зодчества. Предложенный состав биоцидный, то есть устойчивый к биоповреждениям, к различным негативным воздействиям окружающей среды», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, ученые ВлГУ неоднократно обследовали Успенский собор и Золотые ворота во Владимире, Рождественский собор в Суздале и другие объекты. На сегодняшний день разработано и запатентовано вместе с НПК «Коломенские краски» несколько композиционных материалов и конструкций на их основе.
В составе некоторых из них используются строительные отходы различного вида: от органических компонентов, отходов горнодобывающей промышленности до строительной индустрии, лесной промышленности. Результаты отражены в полученные патентах и свидетельствах по тематике проекта: в частности, это патенты на композиционный состав для реставрации белокаменной кладки, бесцементный состав для реставрации белого камня, реставрационный состав на основе костры технической конопли и известкового вяжущего.
Как сообщили в пресс-службе вуза, команда ученых получила благословение Владимирской епархии и лично митрополита Владимирского и Суздальского Никандра на проведение безвозмездных работ по реставрации фундамента и цоколя Храма Рождества Христова в селе Борисоглеб Муромского района Владимирской области. «Храм построен приблизительно в середине XVII века. В его фундаменте — белый камень. Для одного из участников команды — магистрантки ВлГУ Елизаветы Репиной — работа над храмом станет еще и данью уважения малой Родине, важным, благим делом», — добавили в пресс-службе.