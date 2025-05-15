Пермская художественная галерея приглашает на «Ночь музеев»

В субботу, 17 мая, пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев». В этом году тема акции — герои. Немало героев и среди музейных сотрудников. Пермская художественная галерея начнет «Ночь музеев» с пешеходной экскурсии «Искусство в эвакуации» (от Соборной площади) и продолжит разговором о работе реставраторов, научных сотрудников, хранителей в галерее на Окулова, 75, к. 3.
В 16:00 на Соборной площади, у памятника Д. Н. Мамину-Сибиряку стартует пешеходная экскурсия «Искусство в эвакуации». Ее проведет научный сотрудник Пермской художественной галереи Григорий Ноговицын.
В 18:00 в галерее на Окулова состоится открытие выставки «Николай Неврев. “Большой выигрыш”: номинал удачи пореформенной эпохи» и авторская экскурсия кандидата искусствоведения Игоря Мартынова. Четвертая моновыставка проекта «От реставрации к интерпретации» посвящена картине «Большой выигрыш» (1874) Николая Неврева, одного из ведущих мастеров русской жанровой и исторической живописи второй половины XIX века.
В 18:30 и 20:30 состоится экскурсия в реставрационные мастерские (Пермская галерея, ул. Окулова, 75, к. 3. Сбор группы в фойе 1-го этажа). Участники экскурсии познакомятся с реставраторами, узнают, как они работают.
В 19:30 начнется авторская экскурсия Ольги Старцевой по моновыставке «Николай Неврев. “Большой выигрыш”: номинал удачи пореформенной эпохи».
В 21:00 в галерее можно будет послушать лекцию Владимира Береснева «Реальность и реализм. Эстетические модели действительности в искусстве передвижников».
С 18:00 до 21:00 в фойе первого этажа будет работать детское пространство «Стань реставратором!». Здесь дети под руководством музейных педагогов узнают, как восстанавливаются произведения искусства: познакомятся с инструментами и материалами, научатся удалять загрязнения и восстанавливать утраченные фрагменты живописи.