Пермская художественная галерея приглашает на «Ночь музеев»

В субботу, 17 мая, пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев». В этом году тема акции — герои. Немало героев и среди музейных сотрудников. Пермская художественная галерея начнет «Ночь музеев» с пешеходной экскурсии «Искусство в эвакуации» (от Соборной площади) и продолжит разговором о работе реставраторов, научных сотрудников, хранителей в галерее на Окулова, 75, к. 3.