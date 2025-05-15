Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове задерживается заседание по делу главы администрации Новочеркасска

В Ростове рассмотрят предварительную меру пресечения для главы администрации Новочеркасска.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 15 мая, в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону должны утвердить меру пресечения задержанному главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко. Решение планировали вынести утром, но заседание все еще не началось, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

— В суд поступил материал об избрании меры пресечения. Рассмотрение было назначено на 10 часов. Подсудимого пока не доставили, — прокомментировали в инстанции.

Напомним, чиновника задержали по подозрению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, в 2024 году глава администрации при участии подчиненного получил от застройщика земельный участок. Также в качестве подкупа были оказаны услуги по строительству жилого дома. Взятку оценили более чем в 8 млн рублей.

Предварительно, застройщик пытался таким способом договориться о получении бюджетных денег на возведение школы в пределах жилищного строительства, а также надеялся, что его проект включат в программу комплексного развития территорий.

Подпишись на нас в Telegram.