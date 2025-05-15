В Ростове задерживается заседание по делу главы администрации Новочеркасска

Сегодня, 15 мая, в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону должны утвердить меру пресечения задержанному главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко. Решение планировали вынести утром, но заседание все еще не началось, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— В суд поступил материал об избрании меры пресечения. Рассмотрение было назначено на 10 часов. Подсудимого пока не доставили, — прокомментировали в инстанции.
Напомним, чиновника задержали по подозрению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По данным следствия, в 2024 году глава администрации при участии подчиненного получил от застройщика земельный участок. Также в качестве подкупа были оказаны услуги по строительству жилого дома. Взятку оценили более чем в 8 млн рублей.
Предварительно, застройщик пытался таким способом договориться о получении бюджетных денег на возведение школы в пределах жилищного строительства, а также надеялся, что его проект включат в программу комплексного развития территорий.
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