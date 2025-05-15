В Иркутской области 25 ТОСов победителей получат пять миллионов рублей

В Иркутской области подвели итоги конкурса «Лучший проект ТОС в Иркутской области». По его результатам стали известны 25 победителей: 15 проектов ТОС сельских поселений, шесть — городских и четыре — городских и муниципальных округов. Всего на конкурс поступило 106 заявок из 24 муниципальных образований региона, причем наибольшее количество подали представители ТОС сёл и деревень. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
— Лидеры конкурса получат социальные выплаты — по 200 тыс. рублей. Всего в 2025 году на финансирование проектов-победителей в областном бюджете предусмотрено 5 млн рублей, — сообщили в правительстве Иркутской области.
На сегодняшний день в 34 муниципальных образованиях Иркутской области зарегистрировано 773 ТОС. С 2019 по 2024 годы финансовую поддержку на реализацию проектов получили 222 представителя ТОС региона. Общая сумма выплат превысила 31 миллион рублей.