В Иркутской области 25 ТОСов победителей получат пять миллионов рублей

В Иркутской области подвели итоги конкурса «Лучший проект ТОС в Иркутской области». По его результатам стали известны 25 победителей: 15 проектов ТОС сельских поселений, шесть — городских и четыре — городских и муниципальных округов. Всего на конкурс поступило 106 заявок из 24 муниципальных образований региона, причем наибольшее количество подали представители ТОС сёл и деревень. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.