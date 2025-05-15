Мэр Екатеринбурга Орлов призвал детей петь гимн России

Градоначальник отметил, что дети должны знать текст гимна. Он добавил, что ему самому приходилось по несколько раз в день петь главную песню во время майских праздников. В качестве примера он привел компанию «Сима-ленд», сотрудники которой поют гимн в начале каждого рабочего дня.