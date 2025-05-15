Какой будет погода в Казахстане 16 мая

Столбики термометров в дневные часы зафиксируют сильную жару в южных регионах 35−44°С, в центральных и восточных регионах 35−37°С, на юге областей Абай и Улытау, а также Карагандинской области ожидается очень сильная жара 40. Однако на западные, северо- западные и северные регионы будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди с грозами и градом, в Мангистауской области прогнозируются сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах с пыльными бурями.