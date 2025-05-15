Какой будет погода в Казахстане 16 мая

Столбики термометров в дневные часы зафиксируют сильную жару в южных регионах 35−44°С, в центральных и восточных регионах 35−37°С, на юге областей Абай и Улытау, а также Карагандинской области ожидается очень сильная жара 40. Однако на западные, северо- западные и северные регионы будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди с грозами и градом, в Мангистауской области прогнозируются сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах с пыльными бурями.
В Абайской области синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12−17 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, на юге области очень сильная жара 40 градусов.
В Акмолинской области по данным синоптиков ночью на севере возможен небольшой дождь, гроза, днем на западе области дождь, на севере, юге области небольшой дождь, гроза. Днем на западе, севере, юге области град. Ночью и утром на северо-западе области туман. Ветер северо-западный 9−14, днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на западе области 12, днем 26−31, на севере, западе области 23 тепла.
В Актюбинской области ночью на юге, востоке и в центре пройдет дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, востоке области град. Ветер северный, северо-восточный 9−14, днем на западе, юге, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на юге области 18, днем 20−25, на юге области 30 тепла.
В Алматинской области осадков не ожидается. Ветер юго-западный 9−14, днем в горных районах области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, в горных районах области 7−12 тепла, днем сильная жара 32- 37 градусов, на западе, севере области очень сильная жара 40 градусов, в горных районах области 22−27 тепла.
В Атырауской области днем на юге и востоке обещают дождь, грозу. Ветер северный, северо-восточный 9−14, днем на юге, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 21−26 тепла.
В Восточно-Казахстанской области будет без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 18, на востоке области 7 тепла, днем 28−33, на востоке области 23 тепла.
В Жамбылской области синоптики обещают погоду без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, в горных районах области 11 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов, в горных районах области 32 тепла.
В Жетысуской области осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 9−14, на востоке, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, в центре, горных районах области 10 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, на юге, востоке области очень сильная жара 40 градусов, в горных районах области 28 тепла.
В Западно-Казахстанской области будет без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, днем 21−26 тепла.
В Карагандинской области синоптики осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный, западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 11 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, на юге области очень сильная жара 40 градусов.
В Костанайской области на юге и востоке пройдет дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14, на юге, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 18, днем 20−25, на юге области 28−33 тепла, на западе области 17 тепла.
В Кызылординской области осадков не ожидается. Ветер восточный с переходом на южный 7−12, на севере области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 22−27, на севере области 19 тепла, днем сильная жара 39−44 градуса.
В Мангистауской области синоптики прогнозируют дождь, грозу, на западе, севере области сильный дождь, днем град. Ветер северо-западный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 25−30, на западе области 20 тепла.
В Павлодарской области на западе и севере будет дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на юго-западе области 21, днем 27−32 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов.
В Северо-Казахстанской области на юге и востоке пройдет дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на северо-востоке области 10, днем 17−22, на юго-востоке области 25 тепла.
В Туркестанской области осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на западе, в пустынных районах области 24 тепла, днем сильная жара 38−43 градуса, в горных районах области 35 тепла.
В Улытауской области будет без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на западе области 25 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, на юге области очень сильная жара 40 градусов.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 17−19, днем 28−30 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 19−21 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.
Шымкент: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 18−20 тепла, днем сильная жара 39−41 градуса.