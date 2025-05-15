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Первоклассница установила рекорд России по отжиманиям

Первоклассница из станицы Каневской Краснодарского края установила рекорд России по отжиманиям, отжавшись 2524 раза за 2 часа 48 минут.

Таким образом она смогла превзойти предыдущий мировой рекорд, принадлежавший 59-летней спортсменке из Канады (она сделала 1575 повторений за час), пишет KP.RU.

Восьмилетняя София Штанько растет в спортивной семье. В какой-то момент родители заметили, что у девочки сильные руки, и начали развивать в ней выносливость. «Она любит и в футбол, и в баскетбол поиграть, но именно в отжиманиях был большой потенциал, который мы и решили реализовать», — отмечает отец школьницы. Готовить ребенка начали с трех лет.

Сейчас семья ждет ответа от представителей Книги рекордов Гиннесса. Вполне вероятно, что девочка сможет туда попасть.