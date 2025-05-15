Первоклассница установила рекорд России по отжиманиям

Восьмилетняя София Штанько растет в спортивной семье. В какой-то момент родители заметили, что у девочки сильные руки, и начали развивать в ней выносливость. «Она любит и в футбол, и в баскетбол поиграть, но именно в отжиманиях был большой потенциал, который мы и решили реализовать», — отмечает отец школьницы. Готовить ребенка начали с трех лет.