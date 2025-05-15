Жителя Самары, пытавшегося открыть дверь во время полета, задержали

«Установлено, что 35-летний житель города Самары, находясь в авиалайнере, вел себя агрессивно и во время полета пытался открыть дверь. На требование экипажа он не реагировал, в связи с чем был обездвижен персоналом воздушного судна, а после приземления самолета передан полицейским», — уточнила Волк.