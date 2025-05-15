Жителя Самары, пытавшегося открыть дверь во время полета, задержали

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Полиция задержала в Петропавловске-Камчатском 35-летнего самарца, который агрессивно вёл себя в самолете и пытался открыть дверь авилайнера во время полёта, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В Петропавловске-Камчатском мои коллеги из транспортной полиции сняли с рейса пассажира, пытавшегося во время полета открыть дверь авиалайнера», — написала Волк в Telegram-канале.
В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение, что на борту самолёта, прибывающего из аэропорта «Шереметьево» (Москва) в аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово), находится пассажир, который ведет себя неадекватно, наряд транспортной полиции незамедлительно прибыл.
«Установлено, что 35-летний житель города Самары, находясь в авиалайнере, вел себя агрессивно и во время полета пытался открыть дверь. На требование экипажа он не реагировал, в связи с чем был обездвижен персоналом воздушного судна, а после приземления самолета передан полицейским», — уточнила Волк.
В настоящее время в отношении гражданина проводится проверка, заключили полицейские.