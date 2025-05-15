Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Самары, пытавшегося открыть дверь во время полета, задержали

Жителя Самары, пытавшегося открыть дверь самолета во время полета, задержали.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Полиция задержала в Петропавловске-Камчатском 35-летнего самарца, который агрессивно вёл себя в самолете и пытался открыть дверь авилайнера во время полёта, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В Петропавловске-Камчатском мои коллеги из транспортной полиции сняли с рейса пассажира, пытавшегося во время полета открыть дверь авиалайнера», — написала Волк в Telegram-канале.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение, что на борту самолёта, прибывающего из аэропорта «Шереметьево» (Москва) в аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово), находится пассажир, который ведет себя неадекватно, наряд транспортной полиции незамедлительно прибыл.

«Установлено, что 35-летний житель города Самары, находясь в авиалайнере, вел себя агрессивно и во время полета пытался открыть дверь. На требование экипажа он не реагировал, в связи с чем был обездвижен персоналом воздушного судна, а после приземления самолета передан полицейским», — уточнила Волк.

В настоящее время в отношении гражданина проводится проверка, заключили полицейские.