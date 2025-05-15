Сколько автомобилей зарегистрировано в Казахстане

По состоянию на 1 мая 2025 года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане перевалило отметку в 6 миллионов и составило 6 176 тыс. единиц. Из них 86,5% — легковые автомобили, 9,7% — грузовые, 1,9% — автобусы и мототранспорт — 1,9%.