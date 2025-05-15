Сколько автомобилей зарегистрировано в Казахстане

В том числе легковых автомобилей — 153,3 тыс., грузовых автомобилей — 11,3 тыс., автобусов — 1,5 тыс.и мототранспорта — 18,6 тыс.
По состоянию на 1 мая 2025 года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане перевалило отметку в 6 миллионов и составило 6 176 тыс. единиц. Из них 86,5% — легковые автомобили, 9,7% — грузовые, 1,9% — автобусы и мототранспорт — 1,9%.
С 5 апреля 2025 года введена обязательная регистрация мототранспортных средств, способных развивать скорость до 50 км/ч (мопедов). В апреле количество зарегистрированных мототранспортных средств составило 18,6 тыс. единиц, таким образом, общее количество поставленных на учет мототранспортных средств составило 115,8 тыс. единиц.
По виду используемого топлива 110,3 тыс. единиц мототранспорта передвигаются на бензине, количество на смешанном топливе — 635, на дизельном топливе — 248, количество мототранспорта на газу составило 51, еще 557 единиц мототранспорта передвигаются за счет электричества (4 тыс. — вид топлива не указан).