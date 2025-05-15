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Самарцы собирают подписи против стройки «офисника» на месте озера на Осипенко

В Самаре жители массово выступили против очередной стройки.

В Самаре жители массово выступили против очередной стройки. На этот раз недовольство вызвала новость о возведении офисного 10-этажного здания. Об этом стало известно от депутата Дмитрия Асеева.

Он провел встречу с гражданами, где обсуждался этот вопрос. Асеев выяснил, что раньше на месте предполагаемой стройки находилось озеро, на котором жили утки. По наблюдениям, они и сейчас иногда прилетают к бывшему дому.

Особое возмущение жителей вызвало то, что «офисник» собираются возводить прямо внутри двора.

Асеев отмечает, что 10-этажный дом на этой территории нарушит несколько нормативных актов.

Депутат заявил, что уже готовятся заявления в мэрию Самары и правительство региона.

Также, жители активно собирают подписи для передачи в прокуратуру.

Больше новостей о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».