Заморозки и местами сильные дожди прогнозируются в Беларуси 16 мая

Из-за заморозков, которые ожидаются местами по стране, а по Брестской области во многих районах, объявлено предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении.
Будет облачно с прояснениями. Дожди пройдут на большей части территории, днем местами по востоку — сильные. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер ночью переменных направлений 2−7 м/с, днем южный, юго-восточный 4−9 м/с, с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью — плюс 1−7 градусов, местами, а по Брестской области во многих районах, заморозки от нуля до минус 3 градусов. Ожидаются заморозки и в окрестностях столицы. Максимальная температура воздуха днем — плюс 9−15 градусов, местами — плюс 7−8 градусов.