Заморозки и местами сильные дожди прогнозируются в Беларуси 16 мая

Будет облачно с прояснениями. Дожди пройдут на большей части территории, днем местами по востоку — сильные. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер ночью переменных направлений 2−7 м/с, днем южный, юго-восточный 4−9 м/с, с порывами до 14 м/с.