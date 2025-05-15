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Заморозки и местами сильные дожди прогнозируются в Беларуси 16 мая

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки до минус 3 градусов и местами сильные дожди прогнозируются в Беларуси 16 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 100% 755 мм рт. ст. +18°

Из-за заморозков, которые ожидаются местами по стране, а по Брестской области во многих районах, объявлено предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении.

Будет облачно с прояснениями. Дожди пройдут на большей части территории, днем местами по востоку — сильные. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер ночью переменных направлений 2−7 м/с, днем южный, юго-восточный 4−9 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью — плюс 1−7 градусов, местами, а по Брестской области во многих районах, заморозки от нуля до минус 3 градусов. Ожидаются заморозки и в окрестностях столицы. Максимальная температура воздуха днем — плюс 9−15 градусов, местами — плюс 7−8 градусов.