Дом рока в Самаре присоединится к акции «Ночь музеев»

В эту субботу, 17 мая 2025 года, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». В ней примут участие не только музеи, но и театры, картинные галереи, арт-пространства, библиотеки и культурные центры. Программу на «Ночь музеев» подготовил и Дом рока.
Так, запланирован концерт медиаторов Дома рока. Он пройдет в «СтереоКафе». Гостей ждут лекции о музыкантах и исполнение их песен. Также в арт-пространстве устроят прослушивание виниловых пластинок. Посетители смогут не только насладиться ретро-музыкой 50−60-х годов, но и поговорить о ней.
«Ночь музеев» в Доме рока стартует в 20:00. Программа мероприятий рассчитана до 23:30.