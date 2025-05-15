Дом рока в Самаре присоединится к акции «Ночь музеев»

Так, запланирован концерт медиаторов Дома рока. Он пройдет в «СтереоКафе». Гостей ждут лекции о музыкантах и исполнение их песен. Также в арт-пространстве устроят прослушивание виниловых пластинок. Посетители смогут не только насладиться ретро-музыкой 50−60-х годов, но и поговорить о ней.