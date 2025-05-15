Транспортная логистика в мегаполисах улучшится

Как отмечают исследователи, данный метод позволит не только упростить городскую навигацию и оптимизировать логистику грузоперевозок, но и эффективно работать с абстрактными графовыми структурами в различных сферах. Его можно использовать, например, в социальных сетях для быстрого поиска связей между пользователями через общих знакомых или для мгновенного доступа к нужной информации. Кроме того, метод имеет большой потенциал в биомедицине — в частности, при анализе графовой структуры белков.