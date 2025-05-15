В Перми из аварийных домов в новостройку переезжают более 600 человек

Три многоквартирных дома в разных районах Перми были построены специально для переселения людей из аварийного фонда. В конце 2023 года был введен в эксплуатацию дом на ул. Чайковского, 11 в Индустриальном районе, в 2024-м — два дома на Маяковского, 54 и 57 в Орджоникидзевском районе. Всего благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» и региональным программам с 2019 года смогли переехать из аварийного жилья 18,5 тысячи пермяков, расселено более 267 тысяч кв. метров. В целом в Прикамье в прошлом году в такие новостройки переехали почти 3 тысячи человек.