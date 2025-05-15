В Перми из аварийных домов в новостройку переезжают более 600 человек

В Свердловском районе Перми, на Нейвинской, 3а, построен еще один муниципальный дом, предназначенный для переселения жителей из аварийного жилья. В доме 241 квартира, в новое жилье переедут более 600 человек. Все квартиры выполнены в чистовой отделке, двор дома благоустроен, есть детский городок и парковка. Как рассказали в минстрое Пермского края, в новую девятиэтажку уже переезжают первые жильцы.
В свою новую трехкомнатную квартиру уже заселились супруги Валентина Геннадьевна и Владимир Васильевич, сейчас они занимаются обустройством, поделились новоселы: «Раньше мы проживали в трех комнатах коридорного типа без удобств, и не было горячей воды. Благодаря строительству в Свердловском районе нам не пришлось кардинально менять свой привычный уклад жизни — новый дом находится буквально в двух остановках от старого».
Три многоквартирных дома в разных районах Перми были построены специально для переселения людей из аварийного фонда. В конце 2023 года был введен в эксплуатацию дом на ул. Чайковского, 11 в Индустриальном районе, в 2024-м — два дома на Маяковского, 54 и 57 в Орджоникидзевском районе. Всего благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» и региональным программам с 2019 года смогли переехать из аварийного жилья 18,5 тысячи пермяков, расселено более 267 тысяч кв. метров. В целом в Прикамье в прошлом году в такие новостройки переехали почти 3 тысячи человек.
Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что в Пермском крае продолжается активное расселение аварийных домов для улучшения жилищных условий прикамцев: «Реализуем нацпроект “Инфраструктура для жизни” и региональные программы. В этом году ввели в эксплуатацию уже восемь домов, более 1,8 тысячи новоселов получили ключи от квартир и совсем скоро переедут».
Напомним, с 2025 года расселение жителей из аварийного жилья продолжается по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».