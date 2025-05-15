Объелась гуталином, закусила мелом: странные пристрастия женщин в беременность

— Если будущей мамочке хочется съесть то, что считается несъедобным (тот же гуталин, например) или вдыхать запах химикатов, нужно понимать, что это оказывает негативный эффект на организм в целом и плод в частности. Увлечение гуталином оказывает токсическое воздействие на плод, он не усваивается желудком, а те вещества, которые поступают вместе с ним в организм, не несут никакой пользы ни для мамы, ни для малыша. Под воздействием токсинов могут быть поражены клетки крови, нарушиться транспортировка железа, пострадать ЖКТ и развиться реактивный панкреатит, — предупредила Какучая.