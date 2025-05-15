Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Кишинева получает сверхприбыль с продажи алкоголя: Космические цены — виски у нас стоит дороже, чем в Венеции

Главное — это деньги и собственный карман, остальное — сказки и лирика для наивных.

Источник: Комсомольская правда

Лидер UNIREA ODIP Влад Билецки — о космических ценах в аэропорту Кишинева, после того, как все коммерческие площади передали государству:

"Как делают деньги в аэропорту? Вот так! Не забывайте, всё делается для комфорта и благополучия пассажиров, ага! Лучшее качество, ниже цены, больший ассортимент.

Помните эти сказки? На самом деле интерес — это деньги и собственный карман, остальное — сказки и лирика для наивных!".

Jameson сейчас стоит больше 33 евро за бутылку. Раньше стоил меньше 21 евро. В Венеции он стоит 28 евро. В AlcoMarket его можно купить за 25 евро.

Угадайте, сколько с бутылки получают причастные к этой схеме?

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В самоубийстве авиадиспетчера в Кишиневе провластные СМИ тут же нашли «руку СССР»: «Слава Богу, что он не развернул не туда самолеты и не погибли сотни людей» — мнение авиатора.

В наших высших сферах главное достоинство — не профессионализм и порядочность, а ненависть ко всему советскому и заточенность на «румынизме» и поклонении перед Западом (далее…).

Жуткая трагедия в Кишиневе: Девушка после ссоры с молодым человеком бросилась под колеса автомобилей — спасти ее не удалось.

Сообщается, что водитель скрылся с места происшествия (далее…).

Каша без молока, суп из костей и хлеб с жареным луком: Чем в условиях крайней нищеты жители Молдовы вынуждены кормить своих детей.

Три истории семей, которые находятся на грани абсолютной бедности и нищеты (далее…).