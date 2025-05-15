Аэропорт Кишинева получает сверхприбыль с продажи алкоголя: Космические цены — виски у нас стоит дороже, чем в Венеции

Лидер UNIREA ODIP Влад Билецки — о космических ценах в аэропорту Кишинева, после того, как все коммерческие площади передали государству:
"Как делают деньги в аэропорту? Вот так! Не забывайте, всё делается для комфорта и благополучия пассажиров, ага! Лучшее качество, ниже цены, больший ассортимент.
Помните эти сказки? На самом деле интерес — это деньги и собственный карман, остальное — сказки и лирика для наивных!".
Jameson сейчас стоит больше 33 евро за бутылку. Раньше стоил меньше 21 евро. В Венеции он стоит 28 евро. В AlcoMarket его можно купить за 25 евро.
Угадайте, сколько с бутылки получают причастные к этой схеме?
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