Пассажиры МТППК смогут бесплатно провозить велосипеды в пригородных поездах 17 мая

В компании напомнили, что в остальные дни пассажиры также могут бесплатно провозить велосипед с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00. Отмечается, что вне бесплатных часов на провоз велосипеда нужно оформить проездной документ на сумму 60 ₽ за расстояние до 100 км, больше 100 км — 120 ₽ в билетной кассе или билетопечатающем автомате на станции отправления.