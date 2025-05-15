Пассажиры МТППК смогут бесплатно провозить велосипеды в пригородных поездах 17 мая

«Для удобства участников Московского весеннего велофестиваля и любительских велогонок во всех поездах МТППК 17 мая 2025 года будет разрешен бесплатный провоз велосипедов. Для прохода через турникет пассажиру с велосипедом нужно будет оформить на станции отправления нулевую квитанцию для провоза велосипеда. Таким образом МТППК хочет поддержать развитие велодвижения — экологичного способа передвигаться по городу и развитие велосипедной культуры, а также продвижение активного образа жизни», — говорится в сообщении.
Уточняется, что велозаезд пройдет по Садовому кольцу с зонами старта и финиша на ул. Зубовская и ул. Большая Пироговская. Так, сбор участников начнется с 13:30 на ул. Зубовская, а стартовать велосипедисты будут по группам — в 15:00, 16:00 и 17:00.
В компании напомнили, что в остальные дни пассажиры также могут бесплатно провозить велосипед с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00. Отмечается, что вне бесплатных часов на провоз велосипеда нужно оформить проездной документ на сумму 60 ₽ за расстояние до 100 км, больше 100 км — 120 ₽ в билетной кассе или билетопечатающем автомате на станции отправления.
Также на участке Москва — Зеленоград-Крюково — Москва провоз велосипеда в любое время бесплатный, но обязательно нужно оформить велобилет в билетной кассе или билетопечатающем автомате на станции отправления. Еще билет на велосипед можно оформить за 10 дней до планируемой поездки в кассе или автомате на станции отправления.