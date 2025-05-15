Движение по улице Защитников Родины в Воронеже закроют в выходные

Улицу Защитников Родины в Советском районе частично закроют для движения транспорта с 7:00 до 18:00 17 и 18 мая, сообщили в управлении дорожного хозяйства города.
Проехать нельзя будет по участку от улицы 9 Января до улицы Папова.
Кроме того, на период действия ограничений изменится схема движения двух автобусных маршрутов:
- № 61 проследует с улицы Арбатской по улицам 9 Января, Кольцовской и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы 9 Января по улице Арбатской;
- № 82 отправится с улицы Екатерины Зеленко по улицам 9 Января, Кольцовской и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы 9 Января по улице Екатерины Зеленко.