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Движение по улице Защитников Родины в Воронеже закроют в выходные

Ограничения введут с 7:00 до 18:00 17 и 18 мая.

Источник: Управление дорожного хозяйства Воронежа

Улицу Защитников Родины в Советском районе частично закроют для движения транспорта с 7:00 до 18:00 17 и 18 мая, сообщили в управлении дорожного хозяйства города.

Проехать нельзя будет по участку от улицы 9 Января до улицы Папова.

Кроме того, на период действия ограничений изменится схема движения двух автобусных маршрутов:

  • № 61 проследует с улицы Арбатской по улицам 9 Января, Кольцовской и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы 9 Января по улице Арбатской;
  • № 82 отправится с улицы Екатерины Зеленко по улицам 9 Января, Кольцовской и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы 9 Января по улице Екатерины Зеленко.