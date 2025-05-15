Дело сотрудников института Минца о хищении на оборонзаказе поступило в суд

По версии следствия, в период с марта 2014 по ноябрь 2016 года Лобузько и Финкельштейн при исполнении этапов государственного контракта по разработке и проведению испытаний опытного образца военного назначения, составив подложные документы и изготовив образец ненадлежащего качества, похитили более 130 миллионов рублей, которые распределили между собой.