Дело сотрудников института Минца о хищении на оборонзаказе поступило в суд

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Уголовное дело о хищении на гособоронзаказе сотрудниками института Минца 130 миллионов рублей поступило в Московский городской суд, сообщили РИА Новости в инстанции.
«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Лобузько В. В. и Финкельштейна В. А.», — сказали в суде.
Фигурантам вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 РФ). Дата рассмотрения пока не назначена.
Ранее СК РФ сообщал, что уголовное дело о хищении свыше 130 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа возбуждено в отношении исполнительного директора дивизиона «Оборонные решения» ОАО «Радиотехнический институт имени академика Минца» Вячеслава Лобузько и заместителя главного конструктора предприятия Владимира Финкельштейна. Отмечалось, что по этому делу арестовано имущество более чем на 65 миллионов рублей.
СК РФ установил, что в 2013 году при выполнении государственного оборонного заказа ОАО «Радиотехнический институт имени академика Минца» заключило с Минобороны России контракт на производство опытно-конструкторских работ на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей.
По версии следствия, в период с марта 2014 по ноябрь 2016 года Лобузько и Финкельштейн при исполнении этапов государственного контракта по разработке и проведению испытаний опытного образца военного назначения, составив подложные документы и изготовив образец ненадлежащего качества, похитили более 130 миллионов рублей, которые распределили между собой.