Суд в Москве оштрафовал журналистку за сотрудничество с «Медузой»*

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 5 тысяч рублей Маргариту Лютову, которая сотрудничала в качестве корреспондента с «Медузой»* (нежелательная организация-иноагент), сообщили РИА Новости в суде.
«Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы Лютова Маргарита Кирилловна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей», — сказала собеседница агентства.
«Медуза»* включена Минюстом в список иноагентов в 2021 году. Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) «Medusa Project»* («Проект Медуза»*) признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
* Организация, признанная в Россией нежелательной и иностранным агентом.