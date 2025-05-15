Суд в Москве оштрафовал журналистку за сотрудничество с «Медузой»*

«Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы Лютова Маргарита Кирилловна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей», — сказала собеседница агентства.