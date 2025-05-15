«Медузу»* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы SIA “Medusa Project”* признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.