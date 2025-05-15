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«Медузу»* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента

«Медузу» оштрафовали на 400 тыс руб за нарушение порядка деятельности иноагента.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Издание «Медуза»* (нежелательная организация-иноагент) оштрафовано на 400 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы SIA “Medusa Project”* признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

* Организация, признанная в Россией нежелательной и иностранным агентом.