Немного о качестве нашего образования: президент озвучил тревожные цифры

В прошлом году 341 тысяча учителей прошли аттестацию по новой, цифровой и максимально прозрачной системе. Из них 102 тысячи не смогли сдать экзамен. Это почти каждый третий. Это не просто статистика, а сигнал о системной проблеме: тысячи педагогов не готовы к новым требованиям, не владеют современными методиками и не могут эффективно передавать знания своим ученикам.
Но на этом тревожные данные не заканчиваются. При приёме на работу в школу из 13 тысяч новых кандидатов, претендовавших на должность учителя, 6 тысяч были признаны не соответствующими по уровню подготовки. То есть почти каждый второй не справился с проверкой базовых профессиональных компетенций.
Возникает логичный вопрос: если такая картина наблюдается в педагогической сфере, что же происходит в других отраслях образования и подготовки кадров? Можно ли доверять качеству преподавания в вузах, колледжах, системе переподготовки?