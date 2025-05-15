Немного о качестве нашего образования: президент озвучил тревожные цифры

В прошлом году 341 тысяча учителей прошли аттестацию по новой, цифровой и максимально прозрачной системе. Из них 102 тысячи не смогли сдать экзамен. Это почти каждый третий. Это не просто статистика, а сигнал о системной проблеме: тысячи педагогов не готовы к новым требованиям, не владеют современными методиками и не могут эффективно передавать знания своим ученикам.