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До +1 опустятся столбики термометров в Челябинской области в ночь на 16 мая

До плюс 1 опустятся столбики термометров в Челябинской области в ночь на 16 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 100% 755 мм рт. ст. +18°

По информации синоптиков, в пятницу будет облачно, но с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти с переходом завтра днем в южной половине на северо-восточный, его скорость 4−9 м/с, в светлое время суток местами порывы до 12 м/с.

Температура воздуха предстоящей ночью плюс 4−9, при прояснении — до 1 градуса выше нуля, днем плюс 17−22.

Непосредственно в Челябинске 16 мая ночью плюс 7−9, завтра днем — 19−21, ветер северо-западный 5−10 м/с.

В субботу и воскресенье в регионе при переменной облачности также — преимущественно без осадков, ночью плюс 6−11; днем 17 мая плюс 16−21, 18 мая — 15−20 градусов. Ветер северо-западный, северный 3−8 м/с, днем отдельные порывы до 12 м/с.