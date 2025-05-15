До +1 опустятся столбики термометров в Челябинской области в ночь на 16 мая

По информации синоптиков, в пятницу будет облачно, но с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти с переходом завтра днем в южной половине на северо-восточный, его скорость 4−9 м/с, в светлое время суток местами порывы до 12 м/с.