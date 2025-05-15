До +1 опустятся столбики термометров в Челябинской области в ночь на 16 мая

По информации синоптиков, в пятницу будет облачно, но с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти с переходом завтра днем в южной половине на северо-восточный, его скорость 4−9 м/с, в светлое время суток местами порывы до 12 м/с.
Температура воздуха предстоящей ночью плюс 4−9, при прояснении — до 1 градуса выше нуля, днем плюс 17−22.
Непосредственно в Челябинске 16 мая ночью плюс 7−9, завтра днем — 19−21, ветер северо-западный 5−10 м/с.
В субботу и воскресенье в регионе при переменной облачности также — преимущественно без осадков, ночью плюс 6−11; днем 17 мая плюс 16−21, 18 мая — 15−20 градусов. Ветер северо-западный, северный 3−8 м/с, днем отдельные порывы до 12 м/с.