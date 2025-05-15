Фантомное предприятие по производству молока раскрыли в Ростовской области

Как уточнили в ведомстве, сначала площадка привлекла внимание заявленными объемами продукции. В электронной документации говорилось, что из 8,6 тонн сырья произвели сразу 80 тонн сухого обезжиренного молока. Также сообщалось, что 25 тонн продукции уже отправили на предприятие в Краснодарский край.