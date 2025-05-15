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Фантомное предприятие по производству молока раскрыли в Ростовской области

Фантомная площадка в Ростовской области произвела из 80 тонн сухого молока.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области фантомную площадку по производству молочной продукции обнаружили на земельном участке, где должны были применять пестициды и агрохимикаты. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, сначала площадка привлекла внимание заявленными объемами продукции. В электронной документации говорилось, что из 8,6 тонн сырья произвели сразу 80 тонн сухого обезжиренного молока. Также сообщалось, что 25 тонн продукции уже отправили на предприятие в Краснодарский край.

— Документация была оформлена с нарушениями прослеживаемости. Непроверенный товар был потенциально опасным для жизни и здоровья потребителей, — отметили в Россельхознадзоре.

В итоге предприятию-нарушителю направили предостережение, а регистрацию уполномоченного лица и записи на продукцию аннулировали. Потом материалы проверки отправили в полицию, прокуратуру и налоговую службу. Кроме того, о ситуации известили управление Россельхознадзора в Краснодарском крае.

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