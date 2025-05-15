Вице-премьер Караник заявил про возможность получения справок без обращения в поликлинику

Вице-премьер Владимир Караник сказал белорусам о получении справок без обращения в поликлинику, пишет БелТА.
Заместитель премьер-министра заметил, что внедрение централизованной системы здравоохранения запланировано к концу 2025 году. Он уточнил, что, в связи с этим появятся и дополнительные электронные сервисы и для пациентов. К примеру, у пациентов будет возможность, зайдя в свой личный кабинет, видеть историю обращений, результаты анализов.
— Часть документов и справок можно будет получать автоматически без обращения в медицинское учреждение, и также записываться без посещения поликлиники на те или иные виды обследования, — подчеркнул Караник.
По его словам, центральная платформа, помимо объединения имеющихся медицинских информационных систем, также определит стратегию развития на ближайший год.
Ранее вице-премьер Караник высказался о демографической ситуации в Беларуси.
Тем временем первый замглавы Администрации президента Беларуси Петкевич прокомментировала нехватку врачей и невозможность записаться на прием одномоментно.
Кроме того, Минтруда сказало, что отпуск для отцов в Беларуси планируется оплачивать.
Вместе с тем Минтруда Беларуси рассказало, кто может получить адресную социальную помощь, а кому в ней откажут: «От 80 до 302 рублей в месяц».