Вице-премьер Караник заявил про возможность получения справок без обращения в поликлинику

Заместитель премьер-министра заметил, что внедрение централизованной системы здравоохранения запланировано к концу 2025 году. Он уточнил, что, в связи с этим появятся и дополнительные электронные сервисы и для пациентов. К примеру, у пациентов будет возможность, зайдя в свой личный кабинет, видеть историю обращений, результаты анализов.