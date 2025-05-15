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В Омске мужчина выиграл суд у авиакомпании из-за нехватки мест в самолёте

Компания выплатила штраф и компенсацию морального вреда.

Источник: Om1 Омск

Житель Омска получил компенсацию за отменённый полёт рейса «Минеральные Воды — Омск» 13 сентября 2024 года. Мужчина приобрёл билет и оплатил услугу выбора места в самолёте, однако в день вылета выяснилось, что самолёт заменили на меньший по вместимости, и для пассажира места не оказалось.

Перевозчик предложил альтернативный маршрут — перелёт через Астану с последующей поездкой поездом до Омска. Такой вариант не устроил омича, и он за свой счёт добирался поездом из Минеральных Вод, затратив на дорогу более двух суток.

Куйбышевский районный суд Омска встал на сторону пассажира и обязал авиакомпанию выплатить ему 60 тысяч рублей компенсации морального вреда и 30 тысяч рублей штрафа. Перевозчик попытался оспорить решение, но Омский областной суд оставил вердикт без изменений.