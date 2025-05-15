В Омске мужчина выиграл суд у авиакомпании из-за нехватки мест в самолёте

Житель Омска получил компенсацию за отменённый полёт рейса «Минеральные Воды — Омск» 13 сентября 2024 года. Мужчина приобрёл билет и оплатил услугу выбора места в самолёте, однако в день вылета выяснилось, что самолёт заменили на меньший по вместимости, и для пассажира места не оказалось.